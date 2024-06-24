البحث جاري بالمراكب.. غرق شاب في نهر النيل بأشمون المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عقب غرق شاب من أبناء القرية في فرع رشيد بنهر النيل أمام قرية جريس بدائرة المركز.

وأكد الأهالي أن الغريق يُدعى "عبد الرحمن.ح.م" ويعمل حلاق، من قرية سمادون، ونزل للمياه أمام المسجد الكبير بقرية جريس لكنه غرق ولم يستطع النجاة، وتجمهر الأهالي على شط المياه مُحاولين المساعدة بالإنارة ومنهم الصيادين الذين تطوعوا بقواربهم بحثًا عن الشاب المختفي جسده في المياه شديدة السواد ليلاً.

في ذات السياق، أبلغ الأهالي فريق الإنقاذ النهري لاتخاذ اللازم والبحث عن جثمان الشاب، ومن المنتظر بدء عملهم في الصباح الباكر، فيما دوّن المئات من أهالي قرية سمادون على فيسبوك يترحمون على الشاب.