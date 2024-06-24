شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مشروعات التحول الرقمى فى خطة التنمية الاقتصادية 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تولي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، والتي وافق عليها مجلس النواب، عناية خاصة بتسريع عملية التحوّل الرقمي بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية.

وأوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن مشروعات التحول الرقمي التي تتضمنها الخطة تشمل استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي، وميكنة الحيازات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والـمراكز التكنولوجية بالـمُحافظات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص وذلك بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة.

وكتب الرئيس السيسى عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكداً دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. كل عام وأنتم بخير".

