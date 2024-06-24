حاكم داغستان: مقتل أكثر من 15 ضابط شرطة والعديد من المدنيين بالهجوم الإرهابي أمس

أشار حاكم جمهوريّة ​داغستان​ الرّوسيّة سيرغي ميليكوف، إلى أنّ "أكثر من 15 ضابط شرطة وقعوا ضحايا للهجوم الإرهابي الأحد، وهم يدافعون عن السّلام والهدوء في داغستان ويحملون السّلاح في أيديهم، كما قُتل العديد من المدنيّين خلال الاشتباكات والهجمات الإرهابيّة على أهداف سلميّة تمامًا".

وكانت قد أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا تنفيذ هجمات مسلّحة مساء الأحد في ديربنت ومحج قلعة على كنيستَين أرثوذكسيّتَين ومعبد يهودي ومركز لشرطة المرور. وفتحت لجنة التّحقيق الرّوسيّة في داغستان دعاوى جنائيّة بموجب المادّة "هجوم إرهابي".

فيما أفادت وزارة الدّاخليّة الدّاغستانيّة في وقت سابق، بمقتل ستة من ضباط إنفاذ القانون وإصابة 12 أخرين نتيجة إطلاق النّار.