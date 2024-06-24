أفادت مصادر طبيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل مواطنَين، أحدهما مدير الإسعاف والطّوارئ في غزة هاني الجعفراوي، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف طائرات حربيّة إسرائيليّة عيادة الدرج "البندر"، وسط مدينة غزة".
من جهتها، نعت وزارة الصحّة الفلسطينية في غزة، "شهيدها مدير الإسعاف والطّوارئ بغزة هاني الجعفراوي، الّذي مثّل مع إخوانه المسعفين نموذجًا صلبًا من الثّبات والعزيمة والتّضحية وهم يؤدّون واجبهم الإنساني في إخلاء الجرحى والشّهداء على مدار السّاعة، رغم القصف والتّهديد الإسرائيلي الّذي يضرب بعرض الحائط كلّ المواثيق والمعاهدات الدّوليّة".
وجدّدت مطالبتها للمجتمع الدّولي ومؤسّساته الأمميّة والحقوقيّة بـ"وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم عن قطاع غزة، وحماية المنظومة الصحيّة وكوادرها، وملاحقة العدو الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعيّة بحقّ شعبنا، وقتله المتعمّد للكوادر الصحيّة والإنسانيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل فلسطينيَين أحدهما مدير الإسعاف والطوارئ في غزة بقصف إسرائيلي لعيادة طبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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