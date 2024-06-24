القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون استهدفوا سفينة يونانية وطاقمها أبلغ عن إصابات طفيفة

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​، أنّ "الحوثيّين المدعومين من ​إيران​ قاموا أمس باستهداف السّفينة "أم/ڤي ترانز ورلد ناڤيغيتور- M/V TRANS WORLD NAVIGATOR"، وهي ناقلة بضائع ترفع العلم اللّيبيري وتملكها وتديرها ​اليونان​، في هجوم يُشتبه بأنّه قد تمّ عبر نظام الطّيران المسيّر".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الطّاقم أبلغ عن إصابات طفيفة وأضرار متوسّطة للسّفينة، لكنّها واصلت إبحارها"، لافتةً إلى أنّ "السّفينة المذكورة رست مؤخّرًا في ​ماليزيا​، وكانت في طريقها إلى ​مصر​". وذكرت أنّ "هذا يمثّل الهجوم الرّابع للحوثيّين المدعومين من إيران، على سفينة "أم/ڤي ترانز ورلد ناڤيغيتور". ولم تقع إصابات على متن السّفن الأميركيّة أو قوّات التّحالف".

وشدّدت القيادة على أنّ "هذا السّلوك الخبيث والمتهوّر المستمر من قبل الحوثيّين المدعومين من إيران، يهدّد الاستقرار الإقليمي ويعرّض حياة البحّارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر"، مؤكّدةً "أنّها ستواصل العمل مع الشّركاء لمحاسبة الحوثيّين وتقويض قدراتهم العسكريّة".