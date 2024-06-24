استشهاد 56 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 56 فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بمدينة غزة في أقل من 24 ساعة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن من بين الشهداء 8 فلسطينيين استشهدوا بعد قصف الاحتلال منزلاً في حي الصبرة بغزة.

وفي سياق متصل، حذر الهلال الأحمر الفلسطيني من استمرار استهداف الاحتلال لطواقمه وسط شح المستلزمات الطبية، مطالباً بوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية للطواقم الطبية.

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