اخبار العالم

استشهاد 56 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد 56 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 56 فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بمدينة غزة في أقل من 24 ساعة.

 

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن من بين الشهداء 8 فلسطينيين استشهدوا بعد قصف الاحتلال منزلاً في حي الصبرة بغزة.

 

 

وفي سياق متصل، حذر الهلال الأحمر الفلسطيني من استمرار استهداف الاحتلال لطواقمه وسط شح المستلزمات الطبية، مطالباً بوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية للطواقم الطبية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا