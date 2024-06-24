درجات حرارة مرتفعة وأمطار وزخات من البرد.. طقس السعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو بأغلب مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، إلا أن هناك توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ببعض المناطق.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودي، في تقريره اليومي عن حالة الطقس والتي تعرضه عبر موقعه الإلكتروني، فمن المتوقع هطول أمطار تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة الباحة.

كما لفت المركز إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول طريق الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، موضحة استمرار درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

درجات الحرارة اليوم 24-6-2024

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية وادرجات الحرارة في عدد من مدن السعودية 24-6-2024

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 46 والصغرى 32.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 44 والصغرى 32.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 46 والصغرى 31.

درجة الحرارة في جدة العظمى 40 والصغرى 31.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 48 والصغرى 30.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 38 والصغرى 26.

درجة الحرارة في أبها العظمى 33 والصغرى 19.

درجة الحرارة في حائل العظمى 40 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 33 والصغرى 21.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 39 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جازان العظمى 39 والصغرى 33.

درجة الحرارة في نجران العظمى 41 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 47 والصغرى 32.

درجة الحرارة في طريف العظمى 36 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 36 والصغرى 25.