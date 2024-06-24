مواعيد قطع الكهرباء الجديدة بعد زيادة مدة تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تطبيق مواعيد قطع الكهرباء الجديدة بعد تغيير مدة تخفيف الأحمال المفاجئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن مركز التحكم أبلغ شركات توزيع الكهرباء بزيادة مدة تخفيف الأحمال لـ 3 ساعات بدلًا من ساعتين.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إن مواعيد قطع الكهرباء وفق آخر تحديث تبدأ من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 8 مساءً أو لحين ورود تعليمات أخرى.

وأكد المصدر أن زيادة مدة تخفيف الأحمال لـ 3 ساعات جاء نتيجة الموجة الحارة الشديدة التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الحالية ما أثر على كميات ضخ الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي وصلت لـ 13 مليون متر مكعب فقط في حين أن اللازم لتشغيل المحطات لتوليد الكهرباء 25 مليون متر مكعب غاز يوميًا.

كما يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتلاشي تخفيف الأحمال عن المناطق التي تشهد عقد امتحانات الثانوية العامة، للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية لمختلف لجان الامتحانات.

اقرأ أيضًا:

تأكيدا لمصراوي والتطبيق اليوم.. أول محافظة تعلن زيادة مدة تخفيف الأحمال