الجنرال المتقاعد يسرائيل زيف: القرار الصائب هو وقف الحرب في غزة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الجنرال المتقاعد يسرائيل زيف، تأكيده أن "أهداف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من الحرب لم تعد مفهومة"، معتبرا ان "القرار الصائب هو وقف الحرب في غزة".

وشدد زيف على ان "نتانياهو لا يريد وقف الحرب وليس لديه خطة بشأن وقفها وهذا يسبب ضررا كبيرا لإسرائيل على صعد مختلفة".