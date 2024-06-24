نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الجنرال المتقاعد يسرائيل زيف، تأكيده أن "أهداف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من الحرب لم تعد مفهومة"، معتبرا ان "القرار الصائب هو وقف الحرب في غزة".
وشدد زيف على ان "نتانياهو لا يريد وقف الحرب وليس لديه خطة بشأن وقفها وهذا يسبب ضررا كبيرا لإسرائيل على صعد مختلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجنرال المتقاعد يسرائيل زيف: القرار الصائب هو وقف الحرب في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.