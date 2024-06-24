إجلاء نزلاء سجن في شرق كندا مع انتشار حرائق الغابات

أجبرت حرائق الغابات في شرق كندا السلطات على إجلاء مئات الأشخاص، من بينهم 225 نزيلا في سجن شديد الحراسة.

وصدرت أوامر خلال عطلة نهاية الأسبوع بإخلاء السجن الفدرالي في بور كارتييه، على بعد نحو 500 كيلومتر شمال مدينة كيبيك، إضافة إلى نحو ألف من سكان المنطقة و750 عاملا في سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في لابرادور شمالا.

وقالت مفوضة الخدمات الإصلاحية آن كيلي في بيان إن السجن أُغلق وتم "نقل السجناء بنجاح من المنطقة المتضررة إلى مرافق إصلاحية فدرالية آمنة أخرى".

ويضم السجن بعضا من أشهر المجرمين في البلاد، بما في ذلك العديد من القتلة المتسلسلين.

وتم إعلان حالة طوارئ محلية الجمعة حيث تهدد حرائق الغابات مدينة بور كارتييه.

كما ظل مئات العمال في محطة الطاقة الكهرومائية الضخمة في شلالات تشرشل نازحين الأحد بعد فرارهم من الحرائق المستعرة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتوفر المحطة الطاقة الكهربائية لمقاطعتي نيوفاوندلاند وكيبيك المتجاورتين.

وقال أندرو فيوري رئيس وزراء نيوفاوندلاند في مؤتمر صحافي، إن الحريق "لا يزال يشكل تهديدا"، لكن تم "احتواؤه إلى حد كبير".