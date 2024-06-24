حاكم روستوف: الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجومًا بطائرات مسيّرة في المقاطعة

أعلن حاكم مقاطعة روستوف الرّوسيّة، فاسيلي غولوبيف، أنّ "الدّفاعات الجوّيّة الرّوسيّة أحبطت هجومًا بثلاث طائرات مسيّرة في المقاطعة"، مشيرًا إلى أنّ حطام إحدى الطّائرات المسيّرة سقط على أراضي منشأة صناعيّة، دون أن يتسبّب في وقوع أضرار.
وفي وقت سابق، أُصيب 3 مدنيّين نتيجة سقوط طائرة مسيّرة تابعة للقوّات الأوكرانيّة وانفجارها لاحقًا، بالقرب من قرية في مقاطعة بيلغورود.
يُذكر أنّ في 18 الحالي، أعلنت وزارة الطّوارئ الرّوسيّة اندلاع حريق مساحته 5 آلاف متر مكعّب، في خزّان للمنتجات البتروليّة في روستوف، نتيجة هجوم مسيّرات أوكرانيّة.
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