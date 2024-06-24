أستراليا تقدم مساعدات إنسانية إضافية لمنطقة القرن الأفريقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان صادرعن مكتبها أنه واستجابة للأزمات الإنسانية المستمرة في منطقة القرن الأفريقي، ستقدم الحكومة الاسترالية دعمًا إضافيًا لمعالجة الاحتياجات الحرجة بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة، فضلاً عن الخدمات للأطفال والأسر المنفصلة والناجين من العنف الاجتماعي.

وقال البيان إنه سيتم تقديم المساعدات من خلال المنظمات غير الحكومية الأسترالية والمحلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن هذه المساعدات سشتمل تقديم 13 مليون دولار أسترالي لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر في السودان واللاجئين السودانيين النازحين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، فيما ستقدم 6 ملايين دولار أسترالي لكل من إثيوبيا والصومال لدعم الأشخاص المتضررين من الأزمات، و 4 ملايين دولار أسترالي ستقدم لكينيا للاستجابة للفيضانات ومعالجة انعدام الأمن الغذائي.

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