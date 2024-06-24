الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم والآخر من طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، باعتقال الشباب الفلسطيني بشكل شبه يومي، ومع صباح اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو اعتقل الاحتلال، شابا من بلدة بلعا شرق طولكرم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الشلبك بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي للبلدة.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الشرقي واعتلت أسطحها، وأجرت عملية تمشيط واسعة في المنطقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، شابا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ل"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نبهان فضل ثوابته (39 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

كما يواصل الاحتلال انتهاكاته واعماله الوحشية في حق الأطفال الفلسطينيين حيث اعتقل الاحتلال بعد منتصف الليلة، طفلا من بيت أمر شمال الخليل.

ونقلت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال الطفل محمد منذر الزعاقيق (12 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.