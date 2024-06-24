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حملة إلكترونية للضغط على أعضاء الكونجرس لإلغاء خطاب نتنياهو

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ياسر رشاد - القاهرة - أطلق ناشطون في الولايات المتحدة الأميركية، حملة الكترونية للضغط على أعضاء الكونجرس لإلغاء الدعوة التي وجهت إلى رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب في الكونجرس الشهر المقبل، وذلك في ظل استمرار جيشه ارتكاب المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفقًا لـ"وفا".

وطالب النشطاء، أعضاء الكونجرس الذين يمثلون مناطق سكنهم، بإلغاء الدعوة التي أرسلت إلى نتنياهو، ومقاطعة خطابه أمام الكونغرس إذا ما بقيت الدعوة، وضرورة وقف الدعم المالي والعسكري "المفتوح وغير المشروط" لهذه الحكومة الاجرامية.

وكان نواب عن الحزب الديمقراطي قد أعلنوا سابقا مقاطعتهم للخطاب الذي جاء بعد دعوة من رئاسة مجلسي الشيوخ والنواب، لنتنياهو، ضمن مساعيهم لتقديم المزيد من الدعم لحكومة الاحتلال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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