قتيل و21 مفقودا جراء حريق في مصنع للبطاريات في كوريا الجنوبية

افادت سلطات كوريا الجنوبية عن "اندلاع حريق كبير في مصنع لبطاريات الليثيوم، ما أدى إلى مقتل شخص فيما لا يزال 21 في عداد المفقودين والحريق مستعر ".

واشار المسؤول في فرق الإطفاء كيم جين-يونغ لوسائل الاعلام، الى اننا "لا زلنا عاجزين عن الدخول والقيام بعمليات انقاذ. سنفعل ذلك ما أن يصبح الحريق تحت السيطرة".

وأضاف "لا يزال 21 شخصا في عداد المفقودين. وسنعكف على تحديد مكانهم من خلال المعلومات التي سنحصل عليها من الشركة".

وتعود ملكية مصنع البطاريات إلى مجموعة أريسيل الكورية الجنوبية الرئيسية في صناعة البطاريات. ويقع في هواسيونغ جنوب العاصمة سيول.

وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يوول تعليمات طارئة إلى السلطات طالبا "حشد كل الموظفين والمعدات للتركيز على البحث عن الأفراد وانقاذهم"، مشددا على ان السلطات تتحمل مسؤولية "ضمان سلامة عناصر الإطفاء نظرا إلى الانتشار السريع للنيران".

وتتواصل جهود فرق الإطفاء والإغاثة فيما لم يعرف بعد السبب وراء اندلاع الحريق.