رئيس كازاخستان يعزّي بوتين في ضحايا الاعتداء الإرهابي على داغستان

ياسر رشاد - القاهرة -

أعرب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف عن تعازيه القلبية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا الاعتداء الإرهابي على داغستان، وأكد استعداد الأجهزة الأمنية الكازاخية لدعم روسيا.

وجاء في التعزية: "أعرب الرئيس قاسم جومارت توكايف عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنيستين أرثوذوكسيتين وكنيسا يهوديا في داغستان، وأسفرت عن سقوط ضحايا بين رجال الدين والأمن".

وورد في التعزية: "الأجهزة الأمنية الكازاخية مستعدة بتوجيه من رئيس البلاد لتقديم سائر أشكال الدعم الإمني والاستخباري لروسيا".

وأعرب مكتب توكاييف عن إدانة كازاخستان هذا الاعتداء اللاإنساني، ودعا إلى تطوير التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون وغيرها من المنظمات الدولية.

وأعلن حاكم جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف فجر اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في الجمهورية إلى أكثر من 15 شرطيا، ومقتل عدد من المدنيين.