حريق في مصنع لبطاريات الليثيوم والنيران تحاصر 21 عامل حتى الآن

ياسر رشاد - القاهرة - نشب حريق في مصنع لبطاريات الليثيوم جنوب سيئول صباح اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو، مما أدى إلى مصرع عامل واحد على الأقل وإصابة 3 آخرين، ومحاصرة 21 عامل تقريبًا داخل المصنع وذلك وفقا لرجال الإطفاء.

ووفق لوكالة "يونهاب الكورية" للأنباء، بدأ الحريق في مصنع لبطاريات الليثيوم تابع لشركة "أريسي" (Aricell) في "هواسونغ"، على بعد 45 كيلومترا جنوب سيئول، في الساعة 10:30 صباحا تقريبا، بحسب رجال الإطفاء، وما زالت جهود الإطفاء جارية حتى فترة الظهيرة بتوقيت كوريا.

وقد نُقل العامل الذي لقي مصرعه إلى مستشفى قريب بعد إصابته بسكتة قلبية، بينما أصيب عامل آخر بإصابات بالغة، وأصيب اثنان آخران بإصابات طفيفة، وقال رجال الأطفاء إن نحو 21 عاملا على الأقل ما زالوا محاصرين داخل المبنى.

رجال الأطفاء: استمرار النيران لصعوبة التعامل مع حرائق بطاريات الليثيوم

ولم يتم كشف سبب الحريق حتى الآن بعد التي وقع في المبنى الخرساني المكون من 3 طوابق والذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 2,300 متر مربع.

ويجد رجال الإطفاء صعوبة في إطفاء النيران بالكامل لصعوبة التعامل مع حرائق بطاريات الليثيوم بوسائل الإطفاء العادية.

وقال أحد الشهود ممن فروا من الطابق الثاني من المصنع لرجال الإطفاء إن إحدى خلايا البطاريات اشتعلت وانفجرت في وقت اندلاع الحريق.

وقال مركز الإطفاء في "هواسونغ" إن الحريق امتد بسرعة حيث استمرت خلايا البطاريات في الانفجار واحدة تلو الأخرى، مما جعل من الصعب على رجال الإطفاء الدخول إلى المبنى والبحث عن الناجين، ويُعتقد أنه يوجد في المبنى نحو 35 ألف بطارية.

وكان هناك 67 عاملا في المصنع اليوم الاثنين، من بينهم 21 شخصا داخل المصنع انقطع الاتصال بهم، مما يثير المخاوف من وقوع المزيد من الضحايا.