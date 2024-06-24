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الحرارة مستمرة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الاثنين إلى السبت 29 يونيو.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة وجود نشاط رياح من الثلاثاء على أغلب أنحاء الجمهورية وعلى فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:-

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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