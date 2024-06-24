شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبح التحالف الوطنى شريكا فى التنمية؟ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يُعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واحد من أهم نجاحات الدولة المصرية، التي استهدفت تفعيل العمل الأهلي وتعزيز دوره في التنمية الشاملة، واعتباره شريكا فاعلا مع الدولة في كل ما تقوم به من خطط تنموية.

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية.

كما يصل التحالف إلى جميع مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).

‑ضم التحالف 18600 موظفا وعاملا داخل مؤسسات التحالف الوطني من كل التخصصات والمجالات، فضلا عن 251 ألف متطوع شاركوا في أنشطة التحالف الوطني في عام 2022.

‑ تم إطلاق أكبر منصة لضم كل شباب التطوع في مصر تحت اسم الفريق الوطني للتطوع، وتم بدء برنامج تدريبي لبناء قدراتهم في 18 يناير 2023.

سعي التحالف لضم أعضاء جدد في جميع المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة دليل دامغ على أن هذه التجربة تجربة وطنية وتريد تجميع الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر.



