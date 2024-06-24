الجيش الإسرائيلي: قتلنا عنصرًا في "حماس" لعب دورًا بمشروع تطوير وسائل قتالية لها

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرة تابعة لسلاح الجو قضت مساء أمس الأحد، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكريّة وقيادة المنطقة الجنوبيّة، على المدعو محمد صلاح، الّذي كان يعمل في مشاريع تطوير في ركن الإنتاج التّابع لحركة "حماس".

وأوضح في تصريح، أنّ "صلاح لعب دورًا في مشروع تطوير وسائل قتاليّة استراتيجيّة لصالح "حماس"، وأشرف على خلايا مسلّحة عدّة في الحركة، كانت تعمل على تطوير الوسائل القتاليّة".