زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرة تابعة لسلاح الجو قضت مساء أمس الأحد، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكريّة وقيادة المنطقة الجنوبيّة، على المدعو محمد صلاح، الّذي كان يعمل في مشاريع تطوير في ركن الإنتاج التّابع لحركة "حماس".
وأوضح في تصريح، أنّ "صلاح لعب دورًا في مشروع تطوير وسائل قتاليّة استراتيجيّة لصالح "حماس"، وأشرف على خلايا مسلّحة عدّة في الحركة، كانت تعمل على تطوير الوسائل القتاليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: قتلنا عنصرًا في "حماس" لعب دورًا بمشروع تطوير وسائل قتالية لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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