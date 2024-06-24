وزير خارجية اليونان: من غير المقبول أن يطلق حزب الله تهديدات ضد قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أنه "من غير المقبول أن يطلق حزب الله تهديدات ضد قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، علق المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، على تهديدات أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، لقبرص التي اتهمها باستضافة مناورات مع القوات الإسرائيلية.

واعتبر إن "أي تهديد للدول الأعضاء غير مقبول".

كما أوضح أن "قبرص دولة عضو في الاتحاد وأي تهديد ضدها يعد تهديداً ضد الاتحاد ككل".