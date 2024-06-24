بوريل: الخطر يتزايد كل يوم من امتداد حرب غزة إلى لبنان

اشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الى أن "الخطر يتزايد كل يوم من امتداد حرب غزة إلى لبنان"، لافتا الى ان "الوضع في غزة لم يتحسن مطلقا، ولم يتم فتح المعابر مع تدمير كبير في البنية التحتية والطرقات وحدوث الفوضى".

واوضح أن "مقترح الرئيس الاميركي جو بايدن لم يطبق بسبب غياب العزيمة من الجانبين"، مؤكدا أننا "نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار". وشدد على أن "الوضع في غزة مزر جدا والأيام الأخيرة كانت دامية والأونروا منعت من تقديم مساعدات إنسانية".