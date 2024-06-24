وزيرة الخارجية الألمانية: سأتوجه إلى لبنان والوضع على الحدود مع إسرائيل أكثر من مقلق

اعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، انها ستقوم بزيارة الى لبنان هذا الاسبوع، مشيرة الى ان "الوضع على الحدود مع إسرائيل أكثر من مقلق".
هذا وتتوجه بيربوك إلى إسرائيل اليوم مباشرة بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
ولدى وصولها إلى إسرائيل ستلقي بيربوك التي زارت المنطقة مرات عدة منذ اندلاع الحرب خطابا في مؤتمر هرتسليا الأمني.
وستجري الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وستلتقي بيربوك أيضا بنظيرها الاسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس المحتلة.
ثم تتوجه إلى لبنان لمحادثات مع المسؤولين في بيروت.
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