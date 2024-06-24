خير: هيئة الإغاثة على جاهزية لمواكبة أي تطور وتقدّم المساعدات الغذائية والفرش للمهجرين

أكّد رئيس "الهيئة العليا للإغاثة" اللّواء ​محمد خير​، أنّ "الهيئة على جاهزيّة تامّة لمواكبة أي تطوّر"، مشيرًا إلى أنّ "دورها يركّز على تقديم المساعدات الغذائيّة والفرش والأمتعة للمهجّرين، كما يحدث الآن مع النّازحين من ​جنوب لبنان​".

ولفت، في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "الهيئة تؤمّن المساعدات من خلال ميزانيّتها السّنويّة وإن كانت متواضعة، كما تتلقّى مساعدات هي عبارة عن أدوية تسلّمها ل​وزارة الصحة العامة​ أو المستشفيات الحكومية الّتي تعمل تحت سلطة الوزارة"، رافضًا الكشف عن مراكز الإيواء المستحدثة أو مراكز تخزين المساعدات "لأسباب أمنيّة، وحتى لا تكون عرضة للاستهداف من العدو".