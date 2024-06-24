خير: هيئة الإغاثة على جاهزية لمواكبة أي تطور وتقدّم المساعدات الغذائية والفرش للمهجرين

أكّد رئيس "الهيئة العليا للإغاثة" اللّواء محمد خير، أنّ "الهيئة على جاهزيّة تامّة لمواكبة أي تطوّر"، مشيرًا إلى أنّ "دورها يركّز على تقديم المساعدات الغذائيّة والفرش والأمتعة للمهجّرين، كما يحدث الآن مع النّازحين من جنوب لبنان".
ولفت، في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "الهيئة تؤمّن المساعدات من خلال ميزانيّتها السّنويّة وإن كانت متواضعة، كما تتلقّى مساعدات هي عبارة عن أدوية تسلّمها لوزارة الصحة العامة أو المستشفيات الحكومية الّتي تعمل تحت سلطة الوزارة"، رافضًا الكشف عن مراكز الإيواء المستحدثة أو مراكز تخزين المساعدات "لأسباب أمنيّة، وحتى لا تكون عرضة للاستهداف من العدو".
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