وصول وزير الأشغال ورئيس مطار بيروت إلى حرم المطار قبيل الجولة المقررة للسفراء هناك

وصل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ورئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن إلى حرم المطار، قبيل الجولة المقررة للسفراء هناك.

وأمس وجه حمية دعوة، إلى جميع السفراء المعتمدين في لبنان أو من يمثلهم، للقيام بجولة على مختلف مرافق مطار بيروت الدولي- وذلك دحضا لكافة الافتراءات التي طاولت المطار. على أن تبدأ الجولة من قاعة صالون الشرف.

واكد حمية أمس، أن "مطار بيروت يتعرض منذ سنوات للتشويه".

ولفت إلى أن المطار يتعرض إلى خروقات إسرائيلية، من ضمنه التشويش، و"انتقلنا اليوم لتقارير إعلامية سخيفة تتناول المطار بناء على مصادر"، وأضاف: "‏المعني الاول بفتح الصناديق كافة في المطار هو جهاز الجمارك وامن المطار ولتكن مصادر "تلغراف" مصادر بريطانية رسمية وليست مصادر غير معروفة"، موضحا "أنني اتمنى على صحيفة "تلغراف" مراجعة وزارة النقل البريطانية والتي زارت مطار بيروت سابقًا وهي المعنية الأساس بملفات النقل".

وذكر حمية أن "نائب رئيس اتحاد النقل الجويّ الدولي بمنطقة الشرق الأوسط الذي قال إنّ خبر التلغراف عار من الصحة ونفى نفيًا قاطعًا ما ورد في البيان".