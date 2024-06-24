وفاة شاب في سير ـ الضنية طعنا بسكين نتيجة اشكال عائلي

قُتل الشاب ع. هـ. من بلدة سير ـ الضنية إثر تعرضه لطعنات سكين من ابن عمه ر.هـ. خلال إشكال وقع في محلة الجسر في البلدة سبقه تضارب.
وعمل فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا لتلقي العلاج، وهو في حال صحية حرجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة .
وأفادت معلومات أن الإشكال ناتج عن خلافات عائلية سابقة.
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