لفت النّائب ياسين ياسين، إلى أنّ "مصطلح السّلطة الرّابعة (بالإنجليزية: Fourth Estate) يُطلق على وسائل الإعلام عمومًا، وعلى الصّحافة بشكل خاص"، مؤكّدًا أنّ "أمام هذا التّعظيم لوسائل الإعلام عمومًا وللصّحافة خصوصًا، تقع على وسائل الإعلام مسؤوليّة اجتماعيّة في صياغة ونقل الخبر، بما يتناغم مع دورها".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "ما نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانيّة (نقلًا عن مصادر غير موثوقة)، هو انحراف للدّور المطلوب منها، حيث أنّ هذه الأكاذيب تهدّد السّيادة اللّبنانيّة، وهو تواطؤ على تدمير مقدّرات الدولة اللبنانية، وسلامة البنية التحتيّة للبنان"، مذكّرًا بأنّ "الصّحيفة نفسها حرّضت كذبًا على وجود أنفاق تحت مستشفى الشفاء في مدينة غزة قبل أشهر عدّة، وتسبّب ذلك بمجازر أليمة". وشدّد على أنّ "انفجار 4 آب 2020 ما زال في الذّاكرة".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسين: ما نشرته "تلغراف" أكاذيب تهدد السيادة اللبنانية وتواطؤ على تدمير مقدرات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.