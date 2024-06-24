ياسين: ما نشرته "تلغراف" أكاذيب تهدد السيادة اللبنانية وتواطؤ على تدمير مقدرات الدولة

لفت النّائب ​ياسين ياسين​، إلى أنّ "مصطلح السّلطة الرّابعة (بالإنجليزية: Fourth Estate) يُطلق على وسائل الإعلام عمومًا، وعلى الصّحافة بشكل خاص"، مؤكّدًا أنّ "أمام هذا التّعظيم لوسائل الإعلام عمومًا وللصّحافة خصوصًا، تقع على وسائل الإعلام مسؤوليّة اجتماعيّة في صياغة ونقل الخبر، بما يتناغم مع دورها".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "ما نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانيّة (نقلًا عن مصادر غير موثوقة)، هو انحراف للدّور المطلوب منها، حيث أنّ هذه الأكاذيب تهدّد السّيادة اللّبنانيّة، وهو تواطؤ على تدمير مقدّرات ​الدولة اللبنانية​، وسلامة البنية التحتيّة للبنان"، مذكّرًا بأنّ "الصّحيفة نفسها حرّضت كذبًا على وجود أنفاق تحت مستشفى الشفاء في مدينة غزة قبل أشهر عدّة، وتسبّب ذلك بمجازر أليمة". وشدّد على أنّ "انفجار 4 آب 2020 ما زال في الذّاكرة".