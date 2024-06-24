بو عاصي ردًا على رعد: "حاج تربّحنا جميلة وتصنّف اللّبنانيّين على ذوقك وحاج استكبار واستعلاء"

ردّ عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​بيار بو عاصي​، على رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​محمد رعد​، قائلًا: "حاج محمد حاج تربّحنا جميلة. حاج محمد حاج تصنّف اللّبنانيّين على ذوقك"، متسائلًا: "من هم اللئام الّذين تتكلّم عنهم؟ كونك بهذه الجرأة سمِّهم بالاسم".

وتساءل، في تصريح، "مَن كلّفك أن تدافع عنّا من خارج الدّولة وممثّلي الشّعب؟ غشرح لنا كيف تدافع عن لبنان وكيف تنصر غزة؟ كلّ لبنان ينهار بسبب سياساتك وانتصاراتك الإلهيّة الوهميّة والمدمّرة"، متسائلًا أيضًا: "انت أبقيت مقوّمات صمود اقتصادي واجتماعي في لبنان؟ "ما تكون مفكّر صواريخك الإيرانيّة بتطّعمي شعب ساهَمت إنت بذبحه من الوريد للوريد؟".

وخاطب بو عاصي، رعد قائلًا: "من هؤلاء الّذين "مربّحهم جميلة" أنّك راض بلا نفس أن يكونوا في لبنانك غير اللّبناني؟ يا كلّي الجرأة لماذا لا تسمّيهم؟ ما يكون قصدك المسيحيّين! ما يكون قصدك كلّ المسلمين والمسيحيّين يلّلي مش راضيين على زجّهم في أتون النّار الإقليميّة"، مضيفًا: "حاج استعلاء واستكبار" في خضمّ حرب قرّر الإيراني أن يجعل من لبنان ساحةً لها، حتّى يموت ويهاجر آخر لبناني. "حاج استكبار واستعلاء وخدنا بحلمك شوي".