أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 535 ألفا و660 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 535 ألفا و660 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1300 جندي ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8031 دبابة و15 ألفا و413 من المركبات المدرعة و14 ألفا و246 من النظم المدفعية و1108 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و863 من أنظمة الدفاع الجوي و2323 من صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2397 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و19 ألفا و304 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و382 طائرة بدون طيار".

كوريا الشمالية تنتقد الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا ضد روسيا

مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، انتقدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية لدعمها العسكري لأوكرانيا، مدعمة رد فعل روسيا باعتبارها "عملا مشروعا للدفاع عن النفس".

ووفق لوكالة "يونهاب الكورية" للأنباء، فإن دعم كوريا الشمالية لروسيا يؤكد العلاقات العسكرية المتنامية بين موسكو وبيونغ يانغ.

وقال باك جونغ-تشون، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الكورية لحزب العمال: "إذا استمر حكام الولايات المتحدة في توجيه آلتهم الحربية بشكل متهور إلى أوكرانيا في حرب بالوكالة ضد روسيا، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى رد فعل أقوى من روسيا"، بحسب لما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية في كوريا الشمالية.

وأوضح باك، أن من حق روسيا في الدفاع عن النفس أن تقوم بهجوم مضاد استراتيجي للدفاع عن أمنها من التهديد المتفاقم الذي تشكله القوى المعادية، وأي إجراء تتخذه روسيا في ردها سيكون عملا مشروعا للدفاع عن النفس.

وقال باك: "سنقف دائما جنبا إلى جنب مع جيش وشعب روسيا في نضال عادل للدفاع عن الحقوق السيادية والاستقرار الاستراتيجي وسلامة أراضي بلادهما".

كما انتقد نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الكورية لحزب العمال، الولايات المتحدة لتوسيعها مؤخرا اتفاقها مع أوكرانيا لضرب الحدود داخل الأراضي الروسية حيثما تشارك القوات الروسية في هجمات عبر الحدود داخل أوكرانيا، وليس فقط في منطقة خاركيف كما تم التوقيع عليه سابقا.

وأضاف باك: "هذه المرة ذهبت الولايات المتحدة إلى حد السماح للنازيين الجدد الأوكرانيين بضرب أي جزء من الأراضي الروسية حسب رغبتهم".

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عن "دعمه الكامل" للحرب الروسية في أوكرانيا وتعهد بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو خلال محادثات قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ.