وظائف خالية بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.. 5 شروط و6 مميزات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، عن حاجتها للتعاقد لشغل بعض الوظائف بمترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني.

وبحسب الإعلان الصادر عن الشركة، يشترط في المتقدمين لشغل هذه الوظائف ما يلي:

1- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

2- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

3- ألا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا.

4- أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائي.

5- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط فيما فوق.

مميزات العمل بالشركة

1- تعاقد فوري.

2- مرتبات وحوافز مجزية.

3- تأمين طبي واجتماعي.

4- تأمين شامل على الحياة.

5- زيادة سنوية.

6- دورات مجانية لزيادة كفاءة العاملين.

ويمكن لراغبي العمل، ملء استمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة (1 ورش سكك حديد مصر - منطقة الفرز - الشرابية - القاهرة)، مبنى شركة الخدمات المتكاملة، من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.