الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: رطوبة والحرارة تصل 45 - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت "غانم"، في لقاء خاص مع "نورهان خفاجي" مراسلة صدى البلد ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، من تقديم الإعلامية "رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير"، أنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم أيضًا اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 38 و39 درجة مئوية، وقد ترتفع خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع نسب الرطوبة والحرارة المرتفعة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت الدكتور منار غانم، إلى أن البلاد بدأت تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، والذي يعتبر منخفض جوي مع كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، وتحمل كميات كبيرة من بخار المياه، وهو ما يعني ارتفاع في نسب الرطوبة يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا على الأماكن الساحلية والقاهرة والوجه البحري، والتي تصل في الوجه القبلي والصعيد إلى 45 درجة مئوية.

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