تركيا تعلن تحييد فردين من عناصر حزب العمال الكردستاني

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الاثنين، تحييد امرأتين من حزب العمال الكردستاني، إحداهما مدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين.

وأفاد يرلي قايا في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بأنه "تم تحييد الإرهابيتين سلطان ضاغ، وزينب نيبات، في عملية بريف ولاية باطمان جنوب شرقي البلاد".

ولفت وزير الداخلية التركي إلى أن "الإرهابيتين شاركتا في 9 أعمال إرهابية أسفرت عن استشهاد 6 من قوات الأمن وإصابة 19 آخرين".

وأشار يرلي قايا إلى "تحييد 11 إرهابيا خلال فترة عطلة عيد الأضحى، بينهم اثنان مدرجان على النشرة الحمراء وأربعة على النشرة البرتقالية واثنان بالنشرة الرمادية"، مؤكدا على "استمرار العمليات حتى القضاء على آخر إرهابي".

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وخلال الأعوام الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"حزب العمال الكردستاني".