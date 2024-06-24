النشرة: العثور على جثة طفلة في احد براميل النفايات في بلدة طيردبا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن عُثر على جثة طفلة في احد براميل النفايات في بلدة طيردبا الجنوبية - حي المشاع و قد حضرت القوى الأمنية للتحقيق بالحادثة.

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