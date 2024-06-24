أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب في تصريح له خلال الجولة الميدانية في المطار، الى انه "لا قرار بعد حول إمكانية تقديم شكوى أم لا والمطار مدني وآمن وهذه إشاعات"، مضيفا :"يخلقون أسبابا للحرب".
وأمس وجه وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية دعوة، إلى جميع السفراء المعتمدين في لبنان أو من يمثلهم، للقيام بجولة على مختلف مرافق مطار بيروت الدولي- وذلك دحضا لكافة الافتراءات التي طاولت المطار. على أن تبدأ الجولة من قاعة صالون الشرف.
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب خلال الجولة الميدانية في مطار بيروت: المطار مدني وآمن وهذه إشاعات ويخلقون أسبابا للحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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