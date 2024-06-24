حذر مسؤول عسكري بارز في كوريا الشمالية، من أن "غيوم حرب عالمية جديدة تخيم على أوروبا بأكملها، نتيجة هستيريا المواجهة المتصاعدة من الولايات المتحدة ضد روسيا".
واشار نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري باك جونغ تشون في بيان له، الى أن "وفقا لتقارير إعلامية، فقد قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، في 18 حزيران الجاري، إن كييف يمكنها استخدام الأسلحة التي زودتها بها أمريكا لضرب أي قوات روسية تهاجم عبر الحدود".
وأضاف تشون أن "متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لم يتردد في القول، خلال مؤتمر صحفي يوم 20 حزيران، إن القوات الأوكرانية يمكنها استخدام الأسلحة التي زوّدتها بها أميركا لضرب أي قوات روسية ليس فقط في منطقة خاركوف القريبة من الحدود، ولكن أيضا تلك الموجودة في أي جزء من الأراضي الروسية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عسكري في كوريا الشمالية: غيوم حرب عالمية جديدة تخيم على أوروبا بأكملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.