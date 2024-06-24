مسؤول عسكري في كوريا الشمالية: غيوم حرب عالمية جديدة تخيم على أوروبا بأكملها

حذر مسؤول عسكري بارز في كوريا الشمالية، من أن "غيوم حرب عالمية جديدة تخيم على أوروبا بأكملها، نتيجة هستيريا المواجهة المتصاعدة من الولايات المتحدة ضد روسيا".

واشار نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري باك جونغ تشون في بيان له، الى أن "وفقا لتقارير إعلامية، فقد قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، في 18 حزيران الجاري، إن كييف يمكنها استخدام الأسلحة التي زودتها بها أمريكا لضرب أي قوات روسية تهاجم عبر الحدود".

وأضاف تشون أن "متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لم يتردد في القول، خلال مؤتمر صحفي يوم 20 حزيران، إن القوات الأوكرانية يمكنها استخدام الأسلحة التي زوّدتها بها أميركا لضرب أي قوات روسية ليس فقط في منطقة خاركوف القريبة من الحدود، ولكن أيضا تلك الموجودة في أي جزء من الأراضي الروسية".