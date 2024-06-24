"سرايا القدس": قصفنا جنود وآليات العدو المتوغلة خلف برج المصري جنوب رفح

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا قصفنا بقذائف "هاون" من العيار الثّقيل، جنود وآليّات العدو الصّهيوني المتوغّلة خلف برج المصري في محيط مدرسة الخطيب جنوب مدينة ​رفح​".

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