أوربان دعا لإزاحة فون دير لاين عن رئاسة المفوضية الأوروبية بعد "أسوأ 5 سنوات بتاريخ الاتحاد"

دعا رئيس الوزراء الهنغاري ​فيكتور أوربان​، لإزاحة رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ​أورسولا فون دير لاين​ عن رئاسة المفوضيّة. وأوضح، تعليقًا على أسباب معارضته تعيين فون دير لاين لولاية ثانية، أنّه "بسبب فعاليّتها المنخفضة".

وأشار، في حديث لمجموعة "Funke" الإعلاميّة الألمانيّة، إلى أنّ "التحوّل "الأخضر" يُعدّ إدارة فاشلة بالكامل، ولا تحلّ حزمة الهجرة المشاكل القائمة. تحتاج ​أوروبا​ إلى قيادة أكثر فعاليّة، وهناك العديد من السّاسة الموهوبين الّذين يمكنهم القيام بذلك". وعبّر عن ثقته بأنّ "السّنوات الخمس الماضية كانت ربّما الأسوأ في تاريخ ​الاتحاد الأوروبي​، وكانت نجاحات ​المفوضية الأوروبية​ ونخبة بروكسل ضعيفة".

ولفت أوربان إلى أنّ "انتخابات البرلمان الأوروبي أظهرت أنّ المواطنين يريدون التّغيير في بروكسل، لكنّ السّلطة سيحافظ عليها الائتلاف الحاكم نفسه... لا يسرّني ما يحدث حاليًّا"، مركّزًا على "أنّنا نواجه مشكلة هيكليّة".

يُذكر أنّ في 7 آذار الماضي، تمّ ترشيح أورسولا فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضيّة الأوروبيّة في مؤتمر حزب الشّعب الأوروبي في بوخارست. ووفقًا للوثائق الأساسيّة للاتحاد الأوروبي، يتمّ تعيين رئيس المفوضيّة بقرار من قادة الاتحاد، وتتمّ الموافقة عليه أثناء تصويت سرّي في البرلمان الأوروبي؛ ويجب أن تكون أغلبيّة الأصوات لصالح المرشّح.