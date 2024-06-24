أكد رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الاسرائيلي، يولي إدلشتين، انه " لن ننتصر على حركة حماس دون إعادة الاسرى كافة"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يدرك أنه لا يمكن الحديث عن انتصار كامل وتدمير حماس دون إعادة الأسرى".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست: لن ننتصر على حماس دون إعادة الاسرى كافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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