أشار وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي الحكومي، إلى "أنّني وضعته في تفاصيل الموضوع الّذي أُثير في صحيفة "تلغراف" البريطانيّة بشأن مطار بيروت الدولي، وتناولها سمعة المطار وما كُتب في هذه الصّحيفة".
ولفت إلى "أنّنا ناقشنا أيضًا موضوع الإجراءات القانونيّة الّتي من المؤكّد أنّ الدولة اللبنانية ستتّخذها في حقّها، لأنّ هذا الموضوع يُعتبر ضمن إطار الحرب النّفسيّة على لبنان وتشويه سمعته وسمعة المطار، الّذي يُعتبر المرفق الجوّي الوحيد في لبنان"، موضحًا "أنّنا ناقشنا أيضًا معه موضوع دعوتنا للسّفراء جميعًا لزيارة ميدانيّة إلى كلّ أقسام المطار".
كما اجتمع ميقاتي مع وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ، ثمّ مع وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.
كانت هذه تفاصيل خبر حمية بحث مع ميقاتي بموضوع "تلغراف": الهدف تشويه سمعة المطار وسنتخذ الإجراءات اللازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.