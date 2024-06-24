حمية بحث مع ميقاتي بموضوع "تلغراف": الهدف تشويه سمعة المطار وسنتخذ الإجراءات اللازمة

أشار وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في السّراي الحكومي، إلى "أنّني وضعته في تفاصيل الموضوع الّذي أُثير في صحيفة "تلغراف" البريطانيّة بشأن ​مطار بيروت الدولي​، وتناولها سمعة المطار وما كُتب في هذه الصّحيفة".

ولفت إلى "أنّنا ناقشنا أيضًا موضوع الإجراءات القانونيّة الّتي من المؤكّد أنّ ​الدولة اللبنانية​ ستتّخذها في حقّها، لأنّ هذا الموضوع يُعتبر ضمن إطار الحرب النّفسيّة على لبنان وتشويه سمعته وسمعة المطار، الّذي يُعتبر المرفق الجوّي الوحيد في لبنان"، موضحًا "أنّنا ناقشنا أيضًا معه موضوع دعوتنا للسّفراء جميعًا لزيارة ميدانيّة إلى كلّ أقسام المطار".

كما اجتمع ميقاتي مع وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ، ثمّ مع وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.