النشرة: وفاة جريح جراء غارات اسرائيلية على البرغلية الاسبوع الماضي

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن وفاة جريح من ال حجيج من بلدة دير انطار داخل احد مستشفيات صور. بعد ان كان نقل اليه حراء الغارات الاسرائيلية على منطقة البرغلية شمالي صور منذ اسبوع.

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