وفد من منظمة فرسان مالطا زار مقر الرابطة المارونية بدعوة من لجنة الصحة والبيئة

زار وفد من منظمة فرسان مالطا برئاسة مروان صحناوي مقر الرابطة المارونية وذلك بدعوة من لجنة الصحة والبيئة. وقدّم الوفد تقريراً مفصلاً عن أعماله على مساحة الوطن وخصوصا في قرى الجنوب التي تتعرّض لاعتداءات يوميّة.
وأشار رئيس الرابطة خليل كرم الى "المشروع الزراعي الذي أطلق في 17 نيسان 2024 بحضور البطريرك الماروني والذي يساعد اللبنانيين على التجذر بأرضهم".
في هذا السياق، تحدث رئيس الوفد مروان صحناوي عن "مجمل أعمال المنظمة التي تطورت كثيراً خلال السنوات الخمسين الماضية بسبب الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان منذ الاستقلال الى اليوم".
كم أشاد مقرر اللجنة في الرابطة، نسيب نصر ورئيسها عبده جرجس، بـ"العمل الجبار الذي تضطلع به المنظمة على صعيد المستوصفات والمستشفيات في كل المناطق اللبنانية".
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