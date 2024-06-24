دهمت دوريّة من أمن الدولة في زحلة، عيادة للأوشام يديرها السوريّ (ب. ع.) في مجمّع الحمرا بلازا على الطريق العامّ بين زحلة والفرزل، وبعد تفتيش العيادة، عثر عناصر أمن الدولة في داخلها على كمّيّة من المخدّرات.
واشارت مديرية أمن الدولة، في بيان، الى ان "بعد أخذ إشارة المدّعي العامّ في البقاع القاضي منيف بركات، تمّت مصادرة المخدّرات، وأُوقف صاحب العيادة، الذي أُحيل مع المضبوطات على الجهات المختصّة".
وأوضحت أن "زبائن هذه العيادة كلّهم من المراهقات والمراهقين، الذين كانوا يرتادونها لنقش الأوشام على أجسادهم وكان يروّج (ب. ع.) المخدّرات بينهم"، منبهة "الأهل، بضرورة متابعة بناتهم وأبنائهم لحمايتهم ممّن يتربّصون بهم لأهدافٍ ماليّة وغير شرعيّة".
ودعت إلى "الاتصال بأسرع وقت ممكن، بأقرب مركز لأمن الدولة في مختلف المحافظات اللبنانيّة، عند اكتشافهم لأيّ أثرٍ مخدّرٍ لدى أبنائهم، حمايةً لهم ولمستقبلهم".
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة دهمت عيادة للأوشام بمجمع "الحمرا بلازا" في زحلة وعثرت على كمية من المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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