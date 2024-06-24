الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستقرارها في المناطق الساحلية مع نسبة رطوبة مرتفعة بخاصة شمال البلاد، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة".

واشارت الى ان "الطقس صيفي معتدل الحرارة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حتى يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة تدريجيا وبكتل هوائية حارة مصدرها العراق وشبه الجزيرة العربية والتي تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وتبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس لتلامس في البقاع ال 40 درجة، وتستمر حتى يوم السبت حيث تنحسر تدريجيا".

واوضحت ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة و ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات مع رؤية سيئة شمال البلاد".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستقرارها في المناطق الساحلية مع نسبة رطوبة مرتفعة بخاصة شمال البلاد ،مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة".

واضافت أن "طقس الأربعاء غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسيمة وتلامس ال 40 درجة، ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء كما ترتفع نسبة الرطوبة على السواحل الشمالية مما يزيد من الشعور بالحر ويستمر تكون الضباب على المرتفعات".

وتابعت أن "طقس الخميس، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة حيث تلامس الـ39 درجة في المناطق الداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء".