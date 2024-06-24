ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد 7 أكتوبر الماضي إلى 9360 معتقلا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 9360 معتقلا ".

وأضافت هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية بينهم أطفال وأسرى سابقون.

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم والآخر من طولكرم

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، باعتقال الشباب الفلسطيني بشكل شبه يومي، ومع صباح اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو اعتقل الاحتلال، شابا من بلدة بلعا شرق طولكرم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الشلبك بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي للبلدة.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الشرقي واعتلت أسطحها، وأجرت عملية تمشيط واسعة في المنطقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، شابا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ل"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نبهان فضل ثوابته (39 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

كما يواصل الاحتلال انتهاكاته واعماله الوحشية في حق الأطفال الفلسطينيين حيث اعتقل الاحتلال بعد منتصف الليلة، طفلا من بيت أمر شمال الخليل.

ونقلت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال الطفل محمد منذر الزعاقيق (12 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.

الهلال الأحمر الفلسطيني:الوضع الإنساني في غزة يزداد تدهورا مع استمرار استهداف المدنيين

أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد تدهورا مع استمرار استهداف المدنيين والطواقم الطبية وخيام النازحين رغم تصنيفها على أنها آمنة منذ بداية الحرب وإغلاق كافة المعابر ، لا سيما معبر رفح وشح المساعدات الإنسانية والغذائية ونقص المياه الصالحة للشرب، مما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة بين المواطنين.

وقالت فرسخ ـ في مداخلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم /الإثنين/ ـ :"إن الوضع الإنساني على الأرض في قطاع غزة يزداد سوءا في كل يوم مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لأكثر من 8 شهور".. مضيفة : "في كل يوم هناك استهدافات متكررة ومباشرة للمدنيين وخيام النازحين، مما يؤكد عدم وجود أي أماكن آمنة في القطاع".

وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية في الهلال الأحمر الفلسطيني في انتشال الجرحى والمصابين من تحت الأنقاض في مدينة خان يونس جراء استهداف قوات الاحتلال أمس خيام النازحين في جنوبي غزة ، مما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة 33 آخرين بجروح رغم التحديات والصعوبات المتعلقة بالاستهدافات المتكررة للمدنيين ومنع سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ من الوصول إلى المناطق التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية.

وأكدت فرسخ مواصلة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تقديم الخدمات الطبية من خلال مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس الواقعة جنوبي غزة والعيادات الميدانية المنتشرة في جميع أجزاء القطاع..محذرة من عواقب وخيمة جراء شح المستلزمات الطبية والأدوية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة ، بسبب الاستهدافات المباشرة من قبل قوات الاحتلال أو نفاذ الوقود اللازم لتشكيل المولدات والأجهزة الكهربائية.