مقتل 20 شخصا جراء حريق بمصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بمقتل 20 شخصا على الأقل جراء اندلاع حريق في مصنع لانتاج بطاريات الليثيوم في مدينة "هواسونج" بمقاطعة "جيونج جي".

وقال مسئولو الإطفاء - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - إن الحريق اندلع في المصنع في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد .. مشيرين إلى أنه تم إخماده في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت ذاته.

وكان العشرات من عمال الإنقاذ قد هرعوا إلى موقع الحريق للبحث عن 23 شخصا مفقودا من بينهم 20 عاملا أجنبيا ، ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق في المبنى المكون من ثلاثة طوابق.

كوريا الجنوبية تكمل النشر التشغيلي لمروحية سوريون متعددة الاستخدامات

أعلنت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنها أكملت النشر التشغيلي لمروحية "سوريون" المتعددة الاستخدامات، المصنوعة محليا، للقوات البرية بعد أكثر من 10 سنوات من تسليم أول واحدة منها.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بدأت كوريا الجنوبية في تسليم المروحية "KUH-1 سوريون" للقوات البرية في أواخر عام 2012، بعد فترة تطوير استمرت 7 سنوات.

وقد صممت المروحية لتحل محل الأسطول المتقادم من مروحيات "UH-1H" و"500MD" الأمريكية الصنع.

وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي (DAPA) "إن القوات البرية تشغل الآن أكثر من 200 مروحية من طراز "سوريون" تقوم بعمليات مختلفة، بما في ذلك مهام الهجوم الجوي والنقل الجوي للبضائع".

وتصل السرعة القصوى للمروحية إلى 146 عقدة جوية، ويمكنها حمل ما يصل إلى 13 شخصا، بما في ذلك اثنان من الطيارين.

كوريا الشمالية تنتقد الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا ضد روسيا

مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، انتقدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية لدعمها العسكري لأوكرانيا، مدعمة رد فعل روسيا باعتبارها "عملا مشروعا للدفاع عن النفس".

ووفق لوكالة "يونهاب الكورية" للأنباء، فإن دعم كوريا الشمالية لروسيا يؤكد العلاقات العسكرية المتنامية بين موسكو وبيونغ يانغ.

وقال باك جونغ-تشون، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الكورية لحزب العمال: "إذا استمر حكام الولايات المتحدة في توجيه آلتهم الحربية بشكل متهور إلى أوكرانيا في حرب بالوكالة ضد روسيا، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى رد فعل أقوى من روسيا"، بحسب لما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية في كوريا الشمالية.