موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر مُطلعة، أن من المقرر أن وزير العمل سيصدر قرارًا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن إجازة ثورة 30 يونيو 2024 للعاملين بالقطاع الخاص سيصدر بها قرارًا رسميًا غدًا، مشيرا إلى أن القرار المزمع إصداره غدا يتضمن إتاحة استدعاء العامل يوم إجازته، إذا تطلبت حاجة العمل ذلك وتعويضه بمنحة مثلي الأجر عن كل يوم حضره من أيام الإجازة، وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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