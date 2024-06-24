شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة فى المنح بموازنة العام الجديد وزيادتها بنسبة 85.6% عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تشهد تقديرات المنح طفرة كبيرة خلال العام المالي الجديد 2024/2025 المزمع أن يبدأ في الأول من شهر يوليو 2024، حيث تبلغ نحو 3 مليارات و584 مليون جنيه مقابل مليار و930 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري المزمع انتهائه 30 يونيو، وذلك بنسبة زيادة قدرها 85.6% بإجمالي مليار و654 مليون جنيه.

وتُشكل هذه المنح بـ موازنة العام المالي الجديد المزمع أن يبدأ بعد أيام قليلة، نسبة 0.14% من إجمالي الإيرادات العامة البالغة نحو 2 تريليون و625 مليارا و168 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن جملة (الإيرادات العامة) تتمثل فى الإيرادات التي يتم تحصيلها من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر الذي يتم خلال العام المالى، وتشمل (الإيرادات الضريبية) بأنواعها المختلفة منها الضرائب على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركية والضرائب العقارية، كما تشتمل الإيرادات العامة على المنح المحصلة من الداخل والخارج وكذلك على الإيرادات الأخرى المتمثلة فى الفوائض والأرباح المحققة من الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص فضلًا عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة.

يشار إلي أن قانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنه 2022 برقم حدد موعد ونهاية السنة المالية، موضحا أن السنة المـالية، هي سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.