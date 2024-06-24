حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيو تجسيد لإرادة شعب حر استعاد مصيره ومستقبله

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القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو أرست أسس الاستقرار والتنمية بعد إنقاذ الدولة المصرية من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة تجسيد لإرادة شعب حر قرر أن يستعيد مصيره ومستقبله من الجماعة الإرهابية.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لعب دورا محوريا في إنقاذ مصر من الفوضى والاضطرابات، واستجاب لصوت الشعب وقاد البلاد نحو الاستقرار والتنمية بفضل رؤيته الحكيمة وإرادته الرشيدة.

وأكد حزب المؤتمر أن الدولة المصرية شهدت نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، تم تنفيذ مشروعات عملاقة في البنية التحتية، مثل شبكة الطرق القومية، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعة قناة السويس، لتحقيق التنمية الشاملة.

واختتم حزب المؤتمر بيانه قائلاً: "في الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة مصر وتقدمها.

ولفت حزب المؤتمر إلى أن تلاحم الشعب المصري وقيادته الواعية هو السر وراء تحقيق هذه الإنجازات.