استدعت روسيا سفيرة الولايات المتحدة في موسكو إلى وزارة الخارجية بشأن ما وصفته بانه "مسؤولية واشنطن في الضربة الأوكرانية الأحد على القرم التي قتل فيها أربعة أشخاص بينهم طفلان".
واشارت وزارة الخارجية الى إنها "أبلغت السفيرة لين ترايسي بأن واشنطن تتحمل القدر نفسه من المسؤولية مثل نظام كييف في هذه الفظاعة" وأن هذه الضربة "لن تمر من دون عقاب".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية استدعت سفيرة الولايات المتحدة بشأن الضربة الأوكرانية في القرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.