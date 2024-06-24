أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن "الهجوم الأوكراني بالصواريخ التكتيكية على القرم وحشي ونعرف الجهة المسؤولة عنه وهي ليست أوكرانيا"، معتبرة أن "تدخل الولايات المتحدة في القتال الذي يسفر عن مقتل مواطنين روسيين لا يمكن إلا أن تكون له تداعيات". واعلنت الرئاسة الروسية انه "بدأنا مراجعة العقيدة النووية الروسية لتتماشى مع الحقائق الراهنة".

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: تدخل أميركا في القتال الذي يسفر عن مقتل مواطنين روسيين لا يمكن إلا أن تكون له تداعيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.